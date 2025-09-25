Domenico Tedesco'dan 4 maçta tek galibiyet!

UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun ardından göreve gelen Domenico Tedesco ile çıktığı 4 maçta sadece tek galibiyet aldı.
Dinamo Zagreb'e 3-1 kaybeden Fenerbahçe, Tedesco ile Alanyaspor ile 2-2, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe, Tedesco yönetiminde tek galibiyetini Trabzonspor'a karşı 1-0'lık skorla aldı.
