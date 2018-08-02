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Divock Origi için Beşiktaş yorumu!

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Liverpool'un Belçikalı forveti Divock Origi için transfer yorumu geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Divock Origi için Beşiktaş yorumu!
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02 Ağustos 2018 16:31
Beşiktaş'ın forvet transferi için ilgilendiği oyuncular arasında yer alan Liverpool'un forveti Divock Origi için İngiltere'den flaş bir iddia geldi.

İngiliz spor yorumcusu Shaka Hislop, Origi'nin Beşiktaş'a transfer olmasının iki kulüp için de olumlu sonuçlanacağını belirtti.

''BEŞİKTAŞ TRANSFERİ ÇOK MANTIKLI''

Origi'nin Beşiktaş'a olası transferini yorumlayan Hislop, ''Liverpool, bonservisi ile satıp para kazanmak istiyor. Bu mantıklı ancak Origi için büyük bir pazar yok. Beşiktaş'a gitmesi hem futbolcu için hem de iki kulüp için en iyisi olur. Belki opsiyonlu kiralanır, sözleşmesi daha sonra alınır. Kağıt üstünde bir şekilde hallederler. Ama Beşiktaş transferini çok mantıklı buluyorum.'' dedi.

2014'te Liverpool'a katılan 23 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezonu Bundesliga ekibi Wolfsburg'da kiralık olarak geçirmiş ancak sadece 6 gol atabilmişti.



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