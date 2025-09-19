18 Eylül
E. Frankfurt-Galatasaray
5-1
18 Eylül
Kopenhag-Leverkusen
2-2
18 Eylül
Club Brugge-AS Monaco
4-1
18 Eylül
M.City-SSC Napoli
2-0
18 Eylül
Newcastle-Barcelona
1-2
18 Eylül
Sporting CP-Kairat Almaty
4-1

Dino Topmöller:"Galatasaray'a karşı 5-1 şaşırtıcı!"

Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Dino Topmöller, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

calendar 19 Eylül 2025 01:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Dino Topmöller:'Galatasaray'a karşı 5-1 şaşırtıcı!'
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Dino Topmöller, Galatasaray karşısındaki 5-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Topmöller "Çok güzel goller izledik. Çok güzel bir atmosfer vardı. Çok fantastik bir akşam yaşadık." dedi.

"GURUR DUYUYORUM"


"Şampiyonlar Ligi'nde 1. sıradasın! 100. maçını oynadın. Ne hissediyorsun?" sorusuna cevap veren 44 yaşındaki Alman teknik adam "Gurur duyuyorum. 'Takıma maçtan keyif alın ve hafta sonunu da düşünün' dedim. Bu tip anları daha fazla yaşamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"5-1 ŞAŞIRTICI AMA 2 GOL BİLİYORDUM"

"Galatasaray gibi bir takıma 5 gol attınız, bu sizi şaşırttı mı?" sorusuna cevap veren Dino Topmöller "Takıma ve kendimize güvendim. 5-1 şaşırtıcı ama en az 2 gol atabileceğimizi biliyordum." şeklinde konuştu.

"CAN UZUN HARİKA!"

Milli futbolcu Can Uzun ile maçtan bir gün önce yaptığı görüşme sorulması üzerine Topmöller "Can Uzun inanılmaz bir gol attı ve o gol bize özgüven kazandırdı. Maçtan önce konuştuk ama konuştuklarımızı söyleyemem. Çok kaliteli bir futbolcu. Leverkusen maçında sakatlık yaşadı, '%100 hazır mısın, sana ihtiyacım var' dedim. Bu anlar için ona ihtiyacımız var. Nerede, ne yapacağını çok iyi biliyor." dedi.

"LEROY SANE İYİ OYNADI"

Nathaniel Brown'un Leroy Sane'ye karşı performansının sorulması üzerine Topmöller "Leroy Sane kötü oynamadı, iyiydi. Nathaniel Brown, Sane'ye karşı iyi işler yaptı. Olağanüstü oynadı ve dördüncü golün asistini de yaptı." şeklinde konuştu.

  
