Dino Arslanagic: "Galatasaray'a karşı sonunu getiremedik"

Göztepe'nin savunma oyuncusu Dino Arslanagic, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dino Arslanagic: 'Galatasaray'a karşı sonunu getiremedik'
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26 Eylül 2021 21:12
Göztepe'nin savunma oyuncusu Dino Arslanagic, Galatasaray mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Dino Arslanagic "İki takım da kazanmak istiyordu. İlk golü atarsak, taraftarlarla sorun yaşayacaklarını biliyorduk. Bunu yaptık ama Galatasaray beraberlikten sonra moral buldu ve ikinci golü de attılar, kazandılar." dedi.


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