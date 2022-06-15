Dinamo Kiev'in efsanesi: 'Favoriyiz ama aklımız savaşta'

Dinamo Kiev'in eski futbolcusu, teknik direktörü ve başkan yardımcısı Yozhef Sabo, Fenerbahçe ile UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda eşleşmelerini değerlendirdi.



Sabo, "AEK daha kolay bir rakip olurdu. Fenerbahçe, AEK'ye göre çok daha sert bir rakip. Dinamo Kiev normal şartlarda Fenerbahçe'ye göre çok daha güçlü bir takım ve bu turu kolayca geçmesi gerekir ama temmuz ortasında Dinamo Kiev ne durumda olacak, hazırlıklar nasıl geçecek önemli." dedi.



Eski futbol adamı, "Dinamo Kiev'in o tarihe kadar sık sık hazırlık maçı yapması lazım. Antrenmanlar önemli ama maç yapmak başka bir şey." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.



"Fenerbahçe'ye karşı Dinamo Kiev'in şansının yüksek olduğunu düşünüyorum." diyen Sabo, "Unutmamalıyız ki savaş halindeyiz. Oyuncularımızın düşüncesi tamamen ülkemizde yaşananlarda. İnsanlar ne halde, bugün kaç kişi hayatını kaybetti... Bizim gibi futbolcular da sürekli bu haberlere bakıyorlar." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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