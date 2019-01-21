  •  
    "Beşiktaş'ın borcu var, biz Love ile anlaştık..."
  •  
    Stancu da geri döndü! Türkiye'de 55 transfer
  •  
    Türkiye'de kısa sürede beklenen 15 TRANSFER
  •  
    Dilmen'den G.Saray'a; "Bir Necati, Elmander..."
  •  
    İşte G.Saray'ın Ada'daki yeni TANK operasyonu!

Diego Simione, ücretinde rekora gidecek

Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simione, takımı ile yeni sözleşme imzalamayı kabul etti ancak alacağı ücret dudak uçuklatacak.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Diego Simione, ücretinde rekora gidecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ocak 2019 17:22
İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simione, kırmızı-beyazlı ekiple yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

İspanyol medyasında yer alan habere göre, 2020 yılına dek Madrid ekibiyle sözleşmesi bulunan başarılı teknik adam, kendisini 2021 yılına dek takımına bağlayan yeni kontratı imzalayacak.

Simione'nin kız kardeşi ve menajeri olan Natalia, başarılı teknik adamın 22 milyon euro olan maaşını yükseltmek için uzlaşmaya vardıklarını ve dünya üzerinde en çok maaş alan teknik direktörler arasında olmaya devam edeceğini bildirdi.

48 yaşındaki İspanyol teknik adam, Atletico Madrid başında şimdiye kadar 2 UEFA Avrupa Ligi Kupası, 2 Süper Kupa, 1 İspanyol Kral Kupası Şampiyonluğu, 1 İspanyol Süper Kupası Şampiyonluğu, 1 La Liga Şampiyonluğu elde ederken 1 kez de En İyi Teknik Direktör ödülünü kazandı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için