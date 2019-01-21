Diego Simione, ücretinde rekora gidecek

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simione, kırmızı-beyazlı ekiple yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.İspanyol medyasında yer alan habere göre, 2020 yılına dek Madrid ekibiyle sözleşmesi bulunan başarılı teknik adam, kendisini 2021 yılına dek takımına bağlayan yeni kontratı imzalayacak.Simione'nin kız kardeşi ve menajeri olan Natalia, başarılı teknik adamın 22 milyon euro olan maaşını yükseltmek için uzlaşmaya vardıklarını ve dünya üzerinde en çok maaş alan teknik direktörler arasında olmaya devam edeceğini bildirdi.48 yaşındaki İspanyol teknik adam, Atletico Madrid başında şimdiye kadar 2 UEFA Avrupa Ligi Kupası, 2 Süper Kupa, 1 İspanyol Kral Kupası Şampiyonluğu, 1 İspanyol Süper Kupası Şampiyonluğu, 1 La Liga Şampiyonluğu elde ederken 1 kez de En İyi Teknik Direktör ödülünü kazandı.