Devler Ligi'nde müthiş gece bizi bekliyor!

20.45 KIZILYILDIZ - STUTTGART

20.45 STURM GRAZ - GIRONA

23.00 MONACO - BENFICA

23.00 ASTON VILLA - JUVENTUS

23.00 BOLOGNA - LILLE

23.00 CELTIC - CLUB BRUGGE

23.00 DINAMO ZAGREB - BORUSSIA DORTMUND

23.00 LIVERPOOL - REAL MADRID

23.00 PSV EINDHOVEN - SHAKHTAR

Şampiyonlar Ligi'nde 5. Hafta heyecanı 9 maçla devam edecek.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta, birbirinden heyecan verici maçlarla devam edecek.İşte bu gece oynanacak maçlar öncesi takımlardan son haberler, gelişmeler ve muhtemel 11'ler:Henüz puan alamayan ve averajı eksi 12 olan Kızılyıldız ligde zor günler geçiriyor ancak 4. maç gününde evlerinde Barcelona'ya 5-2 kaybettikleri maçtaki performansları Stuttgart'ı ağırlarken onlara biraz cesaret verdi. Orta saha oyuncusu Timi Elsnik "Özellikle ilk yarıda iyi bir oyun ortaya koyduk." dedi.Ev sahipleri gibi Stuttgart da 5. maç gününe girerken ilk 24'ün dışında yer alıyor ancak henüz çok stresli değiller. Bek Maximilian Mittelstadt "Kendimizi herhangi bir baskı altına sokmuyoruz" dedi. "Play-off'lara kalmak elbette harika olurdu ama bu turnuvada yer almaktan gurur duyuyoruz, bu hepimiz için çok özel bir şey."* Kızılyıldız, 2019/20 Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Bayern'e karşı aldığı 6-0'lık mağlubiyet de dahil olmak üzere Bundesliga takımlarına karşı evinde oynadığı son üç maçı kazanamadı (1B 2M).Ilic; Rodic, Djiga, Spajic, Seol; Elsnik, Krunic, Kanga; Maksimovic, Silas; NdiayeNubel; Stergiou, Rouault, Chabot, Mittelstadt; Atakan Karazor, Millot; Vagnoman, Stiller, Führich; DemirovicDuarte (şüpheli), Mimovic (şüpheli), OlayinkaAl-Dakhil (şüpheli), Leweling, Toure, Deniz Undav, ZagadouAvusturya şampiyonu Sturm, Dortmund deplasmanında 1-0 kaybettikleri maçın ardından ligdeki ilk puanlarını alamamanın üzüntüsünü yaşıyor. "Bir puanı hak ettik," diyen savunma oyuncusu Jusuf Gazibegovic'e koç Christian Ilzer şunları ekledi: "İyi bir oyun oynadık ve karşılığını alamamak çok can sıkıcı."Girona'yı ağırlarken ev sahibi avantajı yardımcı olabilir. Michel'in takımı geçen sezon İspanya'da sürpriz bir şekilde başarılı oldu ancak bu kez benzer seviyelere ulaşmakta zorlanıyor. 4. maç gününde PSV'ye 4-0 kaybetmeleri ilk Avrupa maceralarının en kötü sonucuydu. Defans oyuncusu Daley Blind, "Sakatlık nedeniyle birkaç oyuncumuz eksikti," dedi. "Ama bunu bir mazeret olarak göstermek istemiyorum."* Sturm Avrupa'da evinde oynadığı son üç maçı da gol atamadan kaybetti.Scherpen; Lavalee, Geyrhofer, Wüthrich, Gazibegovic; Kiteishvili, Chukwuani, Yalcouye; Böving; Jatta, BierethGazzaniga; Blind, Krejci, Lopez, Frances; Gutierrez, Romeu, Van de Beek; Gil, Miovski, TsygankovCamara (şüpheli), Gorenc StankovicHerrera (şüpheli), Misehouy (şüpheli), Porto (şüpheli), Ruiz (şüpheli), Martinez (cezalı)Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin sürpriz takımlarından biri olan Monaco, Barcelona, Kızılyıldız ve Bologna karşısında aldığı etkileyici galibiyetlerin yanı sıra Dinamo Zagreb deplasmanında aldığı beraberliğin ardından namağlup unvanını koruyor. Ancak teknik direktör Adi Hütter, takımının ayaklarının yere basması konusunda kararlı olduğunu söyledi: "Topladığımız on puandan memnunum. Sıralamada üst sıralardayız ama şu anda önümüzdeki maçlara konsantre olmuş durumdayız."Benfica, Kızılyıldız ve Atletico Madrid karşısında aldığı galibiyetlerin ardından Feyenoord ve Bayern'e karşı üst üste maçlar kaybetti. Orta saha oyuncusu Renato Sanches, Münih'te alınan farklı mağlubiyetin ardından verdiği demeçte "Buradan çıkaracağımız ders, rakiplerimize çok fazla saygı duymamamız çünkü bizim de kalitemiz var" dedi. Bu nedenle Bruno Lage'nin takımı Fransa'ya galibiyetlere geri dönme umuduyla gidecek.* Monaco, UEFA turnuvasındaki son sekiz maçından sadece birini kaybetti (5G 2B).Majecki; Henrique, Kehrer, Singo, Vanderson; Camara, Zakaria; Ben Seghir, Minamino, Akliouche; EmboloTrubin; Carreras, Araujo, Otamendi, Silva, Bah; Florentino, Orkun Kökçü; Kerem Aktürkoğlu, Di Maria, PavlidisDiatta (şüpheli), Balogun, DiopBarreiro, Beste, Gouveia, Prestianni, Renato SanchesBu ilgi çekici maç, Juve'nin son şampiyon Villa'yı toplamda 5-2 mağlup ederek finale yükseldiği 1982/83 Avrupa Kupası çeyrek finalinin bir tekrarına sahne olacak. Bu eşleşme, Villa'nın bu sezona kadar Avrupa'nın en seçkin turnuvasında son karşılaşmasıydı ve Villa evinde Bayern ve Bologna'ya karşı iki unutulmaz zafer elde etti. Üçleme yapabilecekler mi?Dört zorlu açılış maçından yedi puan çıkaran Juve karşısında bunu başarmak kolay olmayacak, forvet Vlahovic üç golle, özellikle tehlikeli görünüyor. Orta saha oyuncusu Timothy Weah şu ana kadarki performansları hakkında "Dürüst olmak gerekirse, daha iyi olabileceğini düşünüyorum" dedi. "Her maçtan üç puan almak istiyoruz ama bu üst düzey bir turnuva." Villa Park'ta alınacak bir galibiyet kesinlikle bir mesaj olacaktır.* Aston Villa, evinde İtalyan rakiplerine karşı oynadığı son üç UEFA müsabakasını gol yemeden kazandı.Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Barkley, Tielemans; Bailey, Rogers, McGinn; WatkinsDi Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Francisco Conceiçao, Koopmeiners, Kenan Yıldız; WeahKamara (şüpheli), Konsa (şüpheli), Onana, RamseyAdzic, Bremer, Cabal, Douglas Luiz, McKennie, Milik, Nico Gonzalez, VlahovicLigdeki ilk galibiyetini almak için bekleyişini sürdüren Bologna, evinde namağlup Monaco'ya 1-0 yenildi. Thilo Kehrer 86. dakikada yakın mesafeden attığı golle galibiyeti getirirken, Bologna sadece bir puanla elenme potasında kaldı. Bologna kalecisi Lukasz Skorupski "Eşit bir maçtı ama sonuçta önemli olan sonuçtur," dedi. "Şampiyonlar Ligi'nde şansınızı kullanmazsanız, cezalandırılırsınız." Ligin ikinci yarısına girerken Bologna'nın daha fazla fırsat kaçırma lüksü yok.Lille ve Juventus, Stade Pierre Mauroy'da puanları paylaştı. Defans oyuncusu Aissa Mandi, "Bu gece burada bitirmek istemediğimizi kanıtladık ve bu yarışmada hala hedeflerimiz var" dedi. Şu anda 14. sırada bulunan Fransız ekibi, Stadio Renato Dall'Ara'da alacağı bir galibiyetle bu hedeflerini gerçekleştirmeye daha da yaklaşabilir.* Lille, UEFA turnuvalarında İtalyan takımlarıyla oynadığı 13 karşılaşmanın altısını kazandı ve üçünde berabere kaldı.Skorupski; Miranda, Lucumi, Beukema, Posch; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Iling-Junior; CastroChevalier; Mandi, Diakite, Alexsandro, Gudmundsson; Andre, Bouaddi; Mukau, Cabella, Zhegrova; DavidAebischer, ErlicIsmaily (şüpheli), Meunier (şüpheli), Mbappe, Tiago Santos, Angel GomesCeltic'in 2013'ten bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarına yükselme çabası olumlu bir başlangıç yaptı ve 4. maç gününde Leipzig karşısında aldığı etkileyici galibiyetle yedi puanla 15. sıraya yükseldi. Şimdi Glasgow'da ışıklar altında yine muhteşem bir atmosferde üst üste dört Şampiyonlar Ligi galibiyeti peşindeler.Önlerinde, daha önce mükemmel olan Aston Villa'yı 1-0 yenerek 4. maç gününün en dikkat çekici sonuçlarından birini elde eden Brugge duruyor. Kaptan Hans Vanaken maçın bitiminde "Şampiyonlar Ligi'nde anlarınızı değerlendirmek zorundasınız ve biz de bunu yaptık" dedi. Brugge şimdi İngiliz kulüplerine karşı üst üste zaferler kazanabilir mi?* Brugge'ün Villa karşısında aldığı galibiyet Şampiyonlar Ligi dönemindeki (elemeler dahil) 100. maçıydı.Schmeichel; Johnston, Carter-Vickers, Trusty, Taylor; Engels, McGregor, Hatate; Kühn, Furuhashi, MaedaMignolet; Seys, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Nielsen, Vanaken, Jashari; Skov Olsen, Jutgla, TzolisMeijer, NilssonBeşinci dakikada bir gol yedikten sonra Dinamo Zagreb, Slovan Bratislava karşısında 4-1 kazanmak için mücadele etti. Teknik direktör Nenad Bjelica ikinci galibiyetlerinin ardından "Kazanmaya devam edebileceğimize dair aynı umut ve inanca sahibim" dedi. Hırvat ekibinin lig aşamasında attığı on gol, turnuvadaki en yüksek dördüncü gol sayısı olsa da Dortmund (13) bu sayıyı geçen üç takımdan biri. Yine de Bjelica oyunu rakip takımın sahasına taşımaya niyetli. "Onlara karşı maça cesurca yaklaşacağız ve neler olacağını göreceğiz," diyor 53 yaşındaki teknik adam. Bu tarafsız bir futbolsever için heyecan verici bir beklenti, ancak kendi takımı için karşılığını alabilecek mi?Serhou Guirassy'nin muhteşem asistiyle Donyell Malen'in son vuruşu Dortmund'a Signal Iduna Park'ta Sturm Graz karşısında 1-0'lık galibiyet getirdi. Alman ekibi, lig aşamasındaki maçlarının yarısını oynadı ve dört maçta üç galibiyet ve bir mağlubiyet alarak doğrudan 16 turuna yükselme yolunda ilerliyor. Özellikle Celtic karşısında aldıkları 7-1'lik galibiyette gol yollarındaki başarıları dikkat çekti ancak savunma oyuncusu Nico Schlotterbeck zorlu galibiyetin ardından başarılarının savunma temellerine vurgu yaptı. "Her zaman söylüyorum, eğer gol yemezsek kazanırız. Hücumcularımızın her zaman gol atacağına inanıyorum." dedi Alman oyuncu.* Dinamo Zagreb, UEFA müsabakalarında Alman takımlarıyla oynadığı 13 maçın hiçbirini kazanamadı.Zagorac; Ristovski, Theophile-Catherine, Torrente; Pierre-Gabriel, Kacavenda, Rog, Bernauer, Ogiwara; Baturina; KulenovicKobel; Ryerson, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Gross, Nmecha, Brandt; Beier, Gittens; GuirassyPetkovic (şüpheli), Ademi, Misic, Nevistic, SucicGuirassy (şüpheli), Adeyemi, SüleLiverpool'un Real Madrid'e karşı son Şampiyonlar Ligi zaferi için 2009'a geri dönmek gerekir. O tarihten beri Real Madrid, Liverpool'a karşı sekiz maçta yedi galibiyet ve bir beraberlik aldılar.Tarih Arne Slot'un takımı için pek de iyiye işaret etmiyor ancak turnuvadaki formları ufukta yeni bir sayfa açılacağına dair inanç aşılayabilir. Leverkusen karşısında aldıkları 4-0'lık galibiyetin ardından Anfield'a dönen Liverpool, turnuvadaki tek yüzde 100'lük dereceye sahip. Luis Diaz kulüpte ilk hat-trick'ini yaptıktan sonra "Hayatım boyunca hatırlayacağım çok özel bir an," dedi. "Yaptığımız şeyi odaklanarak yapmaya devam etmeliyiz." Bu yoğunluk Alman şampiyonunu ezmelerine yardımcı oldu ama İspanyol şampiyonu karşısında uzun zamandır bekledikleri galibiyete ulaşabilecekler mi?Real Madrid'in Santiago Bernabeu Stadyumu'ndaki 15 maçlık Şampiyonlar Ligi yenilmezlik serisi (12G 3B) 4. maç gününde Milan'a 3-1 yenilmesiyle sona erdi. Teknik direktör Carlo Ancelotti "Endişelenmeliyiz, kendimizin en iyi versiyonunu göstermiyoruz" dedi. "Takımda düzen eksikliği var ve çok fazla gol yiyoruz." Ligde sadece üç takım Liverpool'un on golünden fazlasını atabildi, bu yüzden savunmayı bir an önce toparlamak Anfield'daki şanslarının anahtarı olacak.* Son yedi Şampiyonlar Ligi finalinin ikisinde Liverpool ve Real Madrid karşı karşıya geldi ve İspanyol ekibi 2018 ve 2022'de zafere ulaşarak 13. ve 14. şampiyonluklarını elde etti.Kelleher; Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Luis Diaz; NunezCourtois; Valverde, Raul Asencio, Rüdiger, Mendy; Modric, Camavinga, Bellingham; Brahim Diaz, Arda Güler, Kylian Mbappe.Chiesa, Tsimikas, Alisson, Diogo JotaCarvajal, Militao, Alaba, Rodrygo, Tchouameni, ViniciusSon maçlarında ilk galibiyetlerini alan PSV ve Shakhtar 5. Maç gününde Eindhoven'da karşı karşıya geliyor. Hollanda ekibi, son olarak Girona karşısında taraftarlarına 4-0'lık bir galibiyet armağan etmişti ve Philips Stadyumu'nda yeniden sahaya çıktıklarında bu ivmeyi sürdürmeyi umacaklar.Defans oyuncusu Olivier Boscagli "Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki zor başlangıcın ardından evimizdeki ilk üç puanımızı almak hayati önem taşıyordu" dedi.İlk yarıdaki iki gol Shakhtar'ın Young Boys'un erken bulduğu golle öne geçmesine ve Şampiyonlar Ligi sezonundaki ilk galibiyetini 4. maç gününde Gelsenkirchen'de almasına yardımcı oldu. Teknik direktör Marino Pusic "Bu takımın zihinsel gücü çok etkileyici," dedi."Geriye düştüklerinde hemen karşılık verdiler." Shakhtar galibiyetin ardından dört puana yükseldi ve elenme potasından kurtulma umuduyla Eindhoven'a gidiyor. Defans oyuncusu Yukhym Konoplia "Yolculuğumuz henüz bitmedi" diye ısrar ediyor.* Her iki takımın da rakip ülke takımlarına karşı mağlubiyetleri var. PSV'nin UEFA müsabakalarında Ukrayna takımlarına karşı beş galibiyet ve altı mağlubiyeti bulunurken, Shakhtar'ın Hollanda takımlarına karşı iki galibiyet ve beş yenilgisi var.Benitez; Karsdorp, Flamingo, Boscagli, Dams; Saibari, Mauro Junior, Til; Tillman, De Jong, BakayokoRiznyk; Konoplia, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Bondarenko, Kryskiv, Sudakov; Zubkov, Sikan, Kevin: Noa Lang (şüpheli), Dest, Driouech, Lozano, Nagalo, Obispo, Schouten, VeermanPuzankov