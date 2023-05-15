Dev maçın hakemi belli oldu

Süper Lig'in 34. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.
Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasında Abdulkadir Bitigen görev alacak.
İstanbulspor - Galatasaray maçında ise Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.
İşte haftanın programı ve hakemleri:
Salı günü:
17.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan
20.00 Corendon Alanyaspor-Arabam.com Konyaspor: Çağdaş Altay
20.00 İstanbulspor-Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu
17 Mayıs Çarşamba:
17.00 Medipol Başakşehir-HangiKredi Ümraniyespor: Burak Pakkan
20.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor: Ümit Öztürk
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: Kadir Sağlam
18 Mayıs Perşembe:
20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen
*Beşiktaş, Gaziantep FK ile; Giresunspor ise Hatayspor ile karşılaşacağı için bu hafta maç yapmayacak. Haftanın BAY geçen takımı ise Kayserispor.
Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasında Abdulkadir Bitigen görev alacak.
İstanbulspor - Galatasaray maçında ise Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.
İşte haftanın programı ve hakemleri:
Salı günü:
17.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan
20.00 Corendon Alanyaspor-Arabam.com Konyaspor: Çağdaş Altay
20.00 İstanbulspor-Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu
17 Mayıs Çarşamba:
17.00 Medipol Başakşehir-HangiKredi Ümraniyespor: Burak Pakkan
20.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor: Ümit Öztürk
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: Kadir Sağlam
18 Mayıs Perşembe:
20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen
*Beşiktaş, Gaziantep FK ile; Giresunspor ise Hatayspor ile karşılaşacağı için bu hafta maç yapmayacak. Haftanın BAY geçen takımı ise Kayserispor.