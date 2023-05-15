Dev maçın hakemi belli oldu

Süper Lig'deki Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasını Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Dev maçın hakemi belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Mayıs 2023 12:07
Son güncelleme 15 Mayıs 2023 12:28
Süper Lig'in 34. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasında Abdulkadir Bitigen görev alacak.

İstanbulspor - Galatasaray maçında ise Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

İşte haftanın programı ve hakemleri:

Salı günü:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan

20.00 Corendon Alanyaspor-Arabam.com Konyaspor: Çağdaş Altay

20.00 İstanbulspor-Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu

17 Mayıs Çarşamba:

17.00 Medipol Başakşehir-HangiKredi Ümraniyespor: Burak Pakkan

20.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor: Ümit Öztürk

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: Kadir Sağlam

18 Mayıs Perşembe:

20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen

*Beşiktaş, Gaziantep FK ile; Giresunspor ise Hatayspor ile karşılaşacağı için bu hafta maç yapmayacak. Haftanın BAY geçen takımı ise Kayserispor.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery