Dev maçın hakemi belli oldu

Süper Lig'in 34. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.



Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasında Abdulkadir Bitigen görev alacak.



İstanbulspor - Galatasaray maçında ise Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.



İşte haftanın programı ve hakemleri:



Salı günü:



17.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan



20.00 Corendon Alanyaspor-Arabam.com Konyaspor: Çağdaş Altay



20.00 İstanbulspor-Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu



17 Mayıs Çarşamba:



17.00 Medipol Başakşehir-HangiKredi Ümraniyespor: Burak Pakkan



20.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor: Ümit Öztürk



20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: Kadir Sağlam



18 Mayıs Perşembe:



20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen



*Beşiktaş, Gaziantep FK ile; Giresunspor ise Hatayspor ile karşılaşacağı için bu hafta maç yapmayacak. Haftanın BAY geçen takımı ise Kayserispor.







