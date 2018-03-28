DeRozan: "Raptors da Noel'de oynamalıydı"

Toronto Raptors yıldızı DeMar DeRozan, Raptors'ın da Noel gününde oynayacak takımlardan biri olması gerektiğini söyledi.



DeRozan, düşüncelerini şu şekilde dile getirdi:



"Bu durum, artık 'Bu yıl da mı...' dediğiniz bir noktaya geldi. Çılgınca bir durum. Her zaman Noel'de oynadığımı söylemek istemişimdir. Üstelik kazanan bir takımız. Birkaç yıldır ligin en iyi takımlarından biriyiz. Bu şekilde görülmemek gerçekten çılgınca. Hiçbir bahanesi yok. Ligin en iyi takımlarından biri olduğumuzu boşuna kanıtlamadık."



Toronto, bir 25 Aralık tarihinde maç oynayalı 16 sene oldu. DeRozan ise 2009'dan beri Raptors üyesi.



