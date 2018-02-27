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Derbideki 5 şüpheli, Fenerbahçe marşı söyleyerek ayrıldı

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbinin oynandığı statta izinsiz meşale yaktıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, soruşturma savcılığınca serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Derbideki 5 şüpheli, Fenerbahçe marşı söyleyerek ayrıldı
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27 Şubat 2018 15:56
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbinin oynandığı statta izinsiz meşale yaktıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, soruşturma savcılığınca serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerince, Vodafone Park'ta önceki gün Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide meşale yakılmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerini tamamlandı.

Meşaleleri stada davulların içinde soktukları tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şüpheliler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu Savcılığınca haklarında "Spor alanlarında yasak madde bulundurmak ve başkalarına temin etmek" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

Savcılık, şüphelileri serbest bırakırken, haklarında spor müsabakalarından men cezası uyguladı.

- Fenerbahçe marşı söyleyerek adliyeden ayrıldılar

Şüphelilerin serbest bırakılmasıyla birlikte bina içinde bekleyen Fenerbahçe taraftarları, marş söyleyerek kalabalık bir grup halinde adliyeden çıktı.

Adliye binasının karşısındaki meydanda hatıra fotoğrafı çektiren taraftarlar, Fenerbahçe marşı söyleyerek buradan ayrıldı.

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