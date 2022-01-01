Dennis Schröder'a üç takım talip oldu!

New York Knicks, Dallas Mavericks ve Cleveland Cavaliers'ın Boston Celtics point guardı Dennis Schröder takası yapmakla ilgilendikleri iddia edildi.



Schröder'ın Celtics formasıyla 15.7 sayı, 3.3 ribaund ve 4.4 asist ortalamaları yakaladığı bu başarılı sezon, diğer takımların da dikkatini çekti.



Bleacher Report'tan Jake Fischer, Knicks, Cavaliers ve Mavericks ekiplerinin Schröder için "potansiyel hedef yerleri" olduklarını açıkladı:



"Dennis Schröder'ın son takas tarihinden önce gitmesi güçlü bir olasılık.



Boston'ın lüks vergisinden kaçınması gerektiği için, muhtemelen bu yaz döneminde kendisine gereken parayı ödeyemeyecek. Celtics'in geçen sezon Daniel Theis'i Bulls'a takaslamasının sebebi de buydu.



New York, Cleveland ve Dallas ekipleri, Schröder için potansiyel hedef yerleri olarak gösterilmişti."



