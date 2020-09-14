Denizlispor'dan Jimmy Durmaz'a teklif

Robert Prosinecki yönetimindeki Denizlispor, Galatasaray'dan Jimmy Durmaz'ı istiyor.

, Fotoğraf; AA
Denizlispor'dan Jimmy Durmaz'a teklif
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14 Eylül 2020 11:08
Göztepe'ye 5-1 kaybederek sezona kabus gibi başlayan Denizlispor transferde gaza bastı...

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Yeşil-Siyahlılar, Galatasaray'da fazla şans bulamayan Jesse Sekidika'yı gözüne kestirmişti.

Ancak genç oyuncuyla anlaşma sağlanamadı. Horozlar da rotayı Aslan'ın bir diğer kanat oyuncusu Jimmy Durmaz'a çevirdi.

İsveçli oyuncu için Sarı-Kırmızılılar'la ilk görüşmesini gerçekleştirildi.



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