Denizlispor'dan Jimmy Durmaz'a teklif

Göztepe'ye 5-1 kaybederek sezona kabus gibi başlayan Denizlispor transferde gaza bastı...



Hücum hattını güçlendirmek isteyen Yeşil-Siyahlılar, Galatasaray'da fazla şans bulamayan Jesse Sekidika'yı gözüne kestirmişti.



Ancak genç oyuncuyla anlaşma sağlanamadı. Horozlar da rotayı Aslan'ın bir diğer kanat oyuncusu Jimmy Durmaz'a çevirdi.



İsveçli oyuncu için Sarı-Kırmızılılar'la ilk görüşmesini gerçekleştirildi.



