Hasan Arat: "Sadece kupa, Mourinho değil!"

Hüseyin Yücel'in açıklamaları sonrası Beşiktaş camiasının bir numaralı gündemi Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho oldu. Bu durumun kritik karşılaşma öncesi takımın konsantrasyonunu olumsuz etkilediğini düşünen başkan Hasan Arat, "Sadece maça odaklanalım" uyarısında bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Hasan Arat: 'Sadece kupa, Mourinho değil!'
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22 Mayıs 2024 07:56
Beşiktaş'ın Hatayspor'la 2-2 berabere kaldığı maç sonrası ikinci başkan Hüseyin Yücel, Jose Mourinho ile görüştüklerini ve Portekizli çalıştırıcının tekliflerine sıcak baktığını açıklamıştı. Yücel'in sözleri siyah-beyazlı camiada geniş yankı uyandırdı.

Bu durumun Trabzonspor'la oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi takımın konsantrasyonunu olumsuz etkilemesinden çekinen kulüp başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu üyelerinden karşılaşma bitimine kadar kimsenin teknik direktör konusunu açmamasını istedi.

Bu gelişmenin ardından son maçta Mourinho ile ilgili açıklamada bulunan bir diğer yönetici Asbaşkan Onur Göçmez, "Beşiktaş için verdiğimiz bu mücadelede herkesi bir olmaya ve kupaya odaklanmaya davet ediyorum" diyerek sosyal medyadan taraftara çağrıda bulundu.

SAMET AYBABA, NECİP İLE GÖRÜŞTÜ

Gündeme Mourinho'nun oturmasının futbolcuların odağını kaydırdığının görülmesi üzerine Samet Aybaba da kaptan Necip Uysal'la bire bir görüşme yaptı. Aybaba ayrıca siyah-beyazlı oyunculardan tesiste sadece Trabzonspor maçının konuşulmasını, teknik direktör ve transfer konularının açılmamasını istedi.

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