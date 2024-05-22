2014-2015'te Napoli ile 51 maça çıkan Dries Mertens, bu sezon Galatasaray formasını 50 kez giydi.
12 gol, 15 asistle Aslan'ı sırtlayan 37 yaşındaki futbolcu, Konya deplasmanında da oynayacak ve 51 maçlık rekorunu egale edecek.
İMZA DAHA SONRA
Belçikalı 10 numaranın sözleşmesi ise şampiyonluk sonrasına bırakıldı. Sadece Konyaspor maçına konsantre olan sarı-kırmızılı kulüp, önümüzdeki hafta Mertens'in kontratını bir yıl uzatacak.
12 gol, 15 asistle Aslan'ı sırtlayan 37 yaşındaki futbolcu, Konya deplasmanında da oynayacak ve 51 maçlık rekorunu egale edecek.
İMZA DAHA SONRA
Belçikalı 10 numaranın sözleşmesi ise şampiyonluk sonrasına bırakıldı. Sadece Konyaspor maçına konsantre olan sarı-kırmızılı kulüp, önümüzdeki hafta Mertens'in kontratını bir yıl uzatacak.