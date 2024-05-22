Galatasaray'da Mertens'in imzası ertelendi!

Sadece Konyaspor odaklanmak isteyen Galatasaray'da Dries Mertens'in yeni sözleşmesi gelecek haftaya bırakıldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Mertens'in imzası ertelendi!
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22 Mayıs 2024 08:42
2014-2015'te Napoli ile 51 maça çıkan Dries Mertens, bu sezon Galatasaray formasını 50 kez giydi.

12 gol, 15 asistle Aslan'ı sırtlayan 37 yaşındaki futbolcu, Konya deplasmanında da oynayacak ve 51 maçlık rekorunu egale edecek.

İMZA DAHA SONRA

Belçikalı 10 numaranın sözleşmesi ise şampiyonluk sonrasına bırakıldı. Sadece Konyaspor maçına konsantre olan sarı-kırmızılı kulüp, önümüzdeki hafta Mertens'in kontratını bir yıl uzatacak.

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