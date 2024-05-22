Ülker Stadyumu'nda şampiyonluk hazırlığı!

Şampiyonluğa sonuna kadar inanan Fenerbahçeli taraftarların, pazar günü İstanbulspor ile oynanacak maçta özel şovlar ve ürünler hazırladığı ortaya çıktı.



Fenerbahçe için 0-0'lık Konya beraberliğiyle birlikte zirveyle farkın 6 puana çıkması sonrası şampiyonluk artık çok uzak bir ihtimal olarak görülüyordu. Ancak İsmail Kartal her fırsatta takımına ve mutlu sona inandığını üstüne basa basa dile getirdi. Sarı-Lacivertliler, mucize yolunda ilk adımı Rams Park'ta, 70 dakikadan fazla 10 kişi oynamasına rağmen 1-0 kazanarak attı.



'DAVET EDİYORUM'



Tarihi derbi galibiyeti sonrası bir anda camia da havaya girdi. İsmail Kartal, Galatasaray zaferinin ardından yaptığı açıklamada, "Biz şampiyon olacağız. Herkesi İstanbulspor maçına davet ediyorum" ifadelerini kullandı.



HEM STATTA HEM DIŞARIDA



Pazar günü, ligin son haftasında Sarı-Siyahlılar'ı ağırlayacak olan Kanarya'da bu karşılaşmanın biletlerinin yarından itibaren Yüksek Divan Kurulu, kongre ve temsilci üyelere öncelik tanınacak şekilde satışa çıkması bekleniyor. Taraftarlar da biletler için sabırsız bir şekilde bekliyor. İstanbuslpor maçında Ülker Stadı hınca hınç dolacak, muhtemelen çok sayıda taraftar da şampiyonluk ihtimali nedeniyle stat çevresinde toplanacak.



KULAKLAR KONYA'DA OLACAK



Fenerbahçe'nin de pazar günü için özel hazırlık içinde olduğu öğrenildi. Şampiyonluğa sonuna kadar inanan Sarı-Lacivertliler, kutlama için şovlar planlıyor. Ayrıca özel ürünlerin de hazırlandığı kaydedildi. İsmail Kartal ve öğrencileri, ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen İstanbulspor karşısında skor üstünlüğünü kısa sürede ele geçirip, Konya-Galatasasray maçından gelecek habere odaklanacak. SarıLacivertliler, o karşılaşmanın umutla bekledikleri gibi Konya galibiyetiyle sonuçlanması halinde, Kadıköy'de uzun yıllar unutulmayacak, dillere destan bir şampiyonluk kutlaması yapacak. Coşkunun ana merkezi her zamanki gibi Ülker Stadı ve Bağdat Caddesi olacak...







