Denizlispor'da Taş'tan destek çağrısı

Denizlispor'da teknik direktör Kürşat Taş, takıma destek çağrısı yaptı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Denizlispor'da Taş'tan destek çağrısı
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11 Nisan 2025 16:02
TFF 3'ncü Lig 4'ncü Grup'ta sezonun son 3 maçına kurtuluş barajının 2 puan gerisinde düşme hattında giren Denizlispor'da teknik direktör Kürşat Taş, takıma destek çağrısı yaptı.

Bu hafta evinde lider Mardin 1969 Spor'u konuk edecek Yeşil-siyahlılarda Kürşat Taş, göreve geliş sürecine ve 11 haftalık performansa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şehrin en büyük markası olan Denizlispor'a hizmet etmenin her Denizlili antrenör için büyük bir hayal olduğunu belirten Taş, bu görevi üstlenmenin her geçen gün daha anlamlı hale geldiğini vurguladı.

Göreve gelindiğinde 4 puanla ligin son sırasında bulunan Denizlispor'un düşme potasıyla arasında 7 puan fark olduğunu hatırlatan Kürşat Taş, 11 haftalık görev sürecinde 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldıklarını, 15 puan toplayarak grupta en çok puan toplayan 6'ncı takım olmayı başardıklarını söyledi.

Takımın önünde 3 final niteliğinde maç olduğunu belirten Kürşat Taş, bu karşılaşmaların 2'sinin Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacağını hatırlatıp Denizlispor sevdalılarını yanlarında görmek istediklerini ifade etti.

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