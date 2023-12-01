Denizlispor, cezadan son anda kurtuldu!

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 6 mağlubiyetle düşme hattına gerileyen transfer yasaklısı Denizlispor, Ulusal Kulüp Lisansı'nı son anda alarak 3 puan silme cezasından kurtuldu.



TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak en üst 3 lig olan Süper Lig, 1'nci Lig ve TFF 2'nci Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, sportif, futbol sosyal sorumluluk, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi. Geçen sezon lisans alamadığı için 3 puanı silinen, sezon sonunda küme düşen yeşil-siyahlı ekip son toplantıda ulusal kulüp lisansını almayı başardı.



Ligde 11 puanla düşme hattında bulunan Denizli, 3 kritik puanının silinmesi tehlikesini üzerinden attı. Lisans alamayan takımların 3'er puanı silindi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU