Denizlispor - Beşiktaş maçındaki kritik pozisyon için yorumlar

Yukatel Denizlispor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmadaki tartışmalı penaltı pozisyonunu yorumcular değerlendirdi.

Haber; Sporx.com
Denizlispor - Beşiktaş maçındaki kritik pozisyon için yorumlar
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ekim 2020 23:38
Süper Lig'de Beşiktaş'ın Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 3-2 yendiği maçın son anlarında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Karşılaşmanın 81. dakikasında Denizlispor'da Özer Özdemir, ceza sahasında Fabrice N'Sakala ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı, maçın hakemi Alper Ulusoy oyunu devam ettirdi. VAR'daki Koray Gençerler, Alper Ulusoy'a pozisyonu izlemesini tavsiye etti. Pozisyonu izleyen Alper Ulusoy, penaltı olmadığına karar verdi.

DENİZ ÇOBAN: "PENALTI"

Maçın ardından pozisyonu değerlendiren eski hakem Deniz Çoban, pozisyonun penaltı olduğunu söyledi. Pozisyonu yorumlayan Deniz Çoban "Denizlisporlu Özer Özdemir penaltı almaya geliyor. Fabrice N'Sakala'yı görünce kendisini bırakıyor. Eğitimlerde şu söylenir 'Hücum oyuncusuna bakarsanız, savunmacının yaptığını kaçırırsınız.' Şöyle bakmalıyız, N'Sakala'nın ayağa basması ihlal mi? Bence ihlal. VAR'daki Koray Gençerler penaltı düşündü, Alper Ulusoy olmadığını düşündü. Bence de penaltı. Basmanın şiddetine karar veremeyiz. Burada bir standart sağlanmalı. Bence penaltı ama hakemi de yerden yere vuracak şekilde 'Yanlış karar' verdi diyemiyorum." dedi.

AHMET ÇAKAR: "OPERASYON"

Eski hakem Ahmet Çakar ise "Cumartesi Galatasaray'ı, bu akşam ise Beşiktaş'ı yarışın içerisinde tutmak için hakemler operasyon çekti. VAR çağırıyor, zaten çağırıyorsa penaltıdır. Bu hakemlerde Allah korkusu yok. Bu hakem hangi hakem biliyor musun? Galatasaray kalecisi elinde topu 8 saniye tuttu diye düdük çalan hakem. VAR yorum yapmamışsa problem değil. Yazık günah, bunlar Anadolu takımı. Bunun adı operasyondur, bunun adı rezilliktir." yorumunu yaptı.

YORUMCULAR NE DEDİ?

Ahmet Çakar: Penaltı
Rıdvan Dilmen: Penaltı
Sinan Engin: Penaltı
Feyyaz Uçar: Penaltı
Deniz Çoban: Penaltı
Tümer Metin: Çok net penaltı
Ayhan Akman: Yüzde yüz penaltı
Ali Gültiken: Penaltı değil



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için