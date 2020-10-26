Süper Lig'de Beşiktaş'ın Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 3-2 yendiği maçın son anlarında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Karşılaşmanın 81. dakikasında Denizlispor'da Özer Özdemir, ceza sahasında Fabrice N'Sakala ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı, maçın hakemi Alper Ulusoy oyunu devam ettirdi. VAR'daki Koray Gençerler, Alper Ulusoy'a pozisyonu izlemesini tavsiye etti. Pozisyonu izleyen Alper Ulusoy, penaltı olmadığına karar verdi.



DENİZ ÇOBAN: "PENALTI"



Maçın ardından pozisyonu değerlendiren eski hakem Deniz Çoban, pozisyonun penaltı olduğunu söyledi. Pozisyonu yorumlayan Deniz Çoban "Denizlisporlu Özer Özdemir penaltı almaya geliyor. Fabrice N'Sakala'yı görünce kendisini bırakıyor. Eğitimlerde şu söylenir 'Hücum oyuncusuna bakarsanız, savunmacının yaptığını kaçırırsınız.' Şöyle bakmalıyız, N'Sakala'nın ayağa basması ihlal mi? Bence ihlal. VAR'daki Koray Gençerler penaltı düşündü, Alper Ulusoy olmadığını düşündü. Bence de penaltı. Basmanın şiddetine karar veremeyiz. Burada bir standart sağlanmalı. Bence penaltı ama hakemi de yerden yere vuracak şekilde 'Yanlış karar' verdi diyemiyorum." dedi.



AHMET ÇAKAR: "OPERASYON"



Eski hakem Ahmet Çakar ise "Cumartesi Galatasaray'ı, bu akşam ise Beşiktaş'ı yarışın içerisinde tutmak için hakemler operasyon çekti. VAR çağırıyor, zaten çağırıyorsa penaltıdır. Bu hakemlerde Allah korkusu yok. Bu hakem hangi hakem biliyor musun? Galatasaray kalecisi elinde topu 8 saniye tuttu diye düdük çalan hakem. VAR yorum yapmamışsa problem değil. Yazık günah, bunlar Anadolu takımı. Bunun adı operasyondur, bunun adı rezilliktir." yorumunu yaptı.



YORUMCULAR NE DEDİ?



Ahmet Çakar: Penaltı

Rıdvan Dilmen: Penaltı

Sinan Engin: Penaltı

Feyyaz Uçar: Penaltı

Deniz Çoban: Penaltı

Tümer Metin: Çok net penaltı

Ayhan Akman: Yüzde yüz penaltı

Ali Gültiken: Penaltı değil



