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Dell Curry: "Steph Knicks'e gitsin istemiştik"

Golden State Warriors süperstarı Steph Curry'nin babası Dell Curry, kendisinin ve oğlunun 2009 NBA Draftı'nda New York Knicks'i hedeflediklerini itiraf etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors süperstarı Steph Curry'nin babası Dell Curry, kendisinin ve oğlunun 2009 NBA Draftı'nda New York Knicks'i hedeflediklerini itiraf etti.

Dell kısa süre önce NBA'den Marc Stein'a, draft gününde o zamanki Warriors başantrenörü Don Nelson ile konuştuğunu ve Golden State'in oğlunu 7 numaralı seçimle almasını umduğunu söylediğini aktardı. Knicks, o yıl 8 numaralı seçimin sahibiydi:

"Nelson'a 'Hayır, gitmesini istediğimiz başka bir yer var, onu almamanızı tercih ederiz' demiştim. O da 'Eğer seçilmezse, onu alırız' demişti. Ben de 'Bu senin tercihin. Sen beni arayıp soru soruyorsun, ve ben de sana kendi açımdan gerçeği söylüyorum' demiştim."

Warriors, Nelson'ın sözünü tutmuş ve takımla üç şampiyonluk ve iki MVP ödülü kazanan Curry'yi seçmişti.


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