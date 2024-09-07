Dele Alli'ye sürpriz talip

LaLiga ekiplerinden Real Betis, bonservisi elinde bulunan Dele Alli'yi gündemine aldı.



El Nacional'in haberine göre; Real Betis, Isco'nun sakatlığının ardından serbest statüde bulunan oyuncuları araştırmaya başladı.



Haberde, Betis cephesinde Dele Alli'nin öne çıktığı ve teknik direktör Manuel Pellegrini'nin de bu transfere onay verdiği kaydedildi.



Real Betis'in 28 yaşındaki Dele Alli'ye 1 artı 1 yıllık sözleşme teklif ettiği ve oyuncudan haber beklediği ifade edildi.





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