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Davis kondisyonunu geliştiriyor, LeBron'un dönüşüne "haftalar" var

Los Angeles Lakers başantrenörü Frank Vogel, yıldız oyuncuları LeBron James ve Anthony Davis'in sakatlık durumları hakkında güncelleme yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers başantrenörü Frank Vogel, yıldız oyuncuları LeBron James ve Anthony Davis'in sakatlık durumları hakkında güncelleme yaptı.

Davis'in, Lakers kadrosuna dönüşüne hazırlık olarak kondisyonunu geliştirdiği, LeBron'un ise parkelere dönmesine hala "haftalar kaldığı" kaydedildi.

Vogel, sağ bacağındaki kalf zorlanması ve tendinoz nedeniyle 14 Şubat'tan beri kadro dışında bulunan AD ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Şu anda en önemli şey, kondisyon. Kendisi sağlıklı durumda ancak sahada oynamamış olması ve son iki aydır saha içi fiziksel aktivitesini pek artıramaması yüzünden, kendine gelmesi biraz zaman alacak. Açıkçası, en önemli şey de bu."

Lakers Perşembe günü Dallas Mavericks'e karşı oynayacak ve Davis'in, ilk iki maçında 15 dakika ile sınırlandırılması planlanıyor.


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