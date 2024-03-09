Davinson Sanchez için Napoli gelişmesi

Galatasaray'da forma giyen Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez menajeri, Napoli'nin ilgisi üzerine Galatasaray yönetimi ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Davinson Sanchez için Napoli gelişmesi
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09 Mart 2024 17:25
Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Davinson Sanchez'in menajeri Fernando Villarreal, Galatasaray yönetimi ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

NAPOLI İSTİYOR!

Haberde; Villarreal'in İstanbul'a gelme sebebi olarak Serie A ekibi Napoli'nin oyuncuya olan ilgisi öne sürüldü. Villarreal, Galatasaray yönetimi ile görüştükten sonra Napoli yetkilileri ile görüşmek için İtalya'ya gidecek.

Bu sezon başında Galatasaray'ın Tottenham'dan 9.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği 27 yaşındaki stoper, bu sezon çıktığı 27 maçta 3 gol 2 asistlik katkı sağladı.

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