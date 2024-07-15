Davinson Sanchez için çılgın teklif kapıda!

Everton, Davinson Sanchez için Galatasaray'a 20 milyon euro önermeye hazır...

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Davinson Sanchez için çılgın teklif kapıda!
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15 Temmuz 2024 09:30
Transferde gözünü 2 ve 8 numaraya çeviren Galatasaray, flaş bir ayrılığa da hazırlanıyor; o isim Davinson Sanchez.

Avrupa ekipleri Copa America'da harikalar yaratan Davinson Sanchez'in peşinde. Everton'un durumunu yakından takip ettiği Kolombiyalı stoperin menajeri, İngilizler'in 20 milyon euro önermeye hazır olduğunu kulübe iletti. İlgi aşamasındaki Everton, kısa sürede teklifi resmiyete dökmeyi planlıyor.

25 milyon euro'luk bir etiket fiyatı biçen yönetim, bu paranın altına oyuncuyu bırakmayı düşünmüyor.

Tottenham'dan 9.5 milyon euro'ya kadroya katılan Kolombiyalı stoper de kariyerini yeniden Ada'ya sürdürmeye sıcak bakıyor.

Sanchez'in Galatasaray ile 30 Haziran 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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