David Luiz eski takımıyla görüşmeye başladı

Adı uzun süre Adana Demirspor'la anılan ve daha sonra Flamengo'yla transfer görüşmesi yapan David Luiz'in eski takımı Benfica'yla görüşme halinde olduğu ortaya çıktı.



Portekiz basını, teknik direktör Jorge Jesus'un Şampiyonlar Ligi'ne kalmalarının ardından David Luiz'i istediğini öne sürdü. Brezilyalı oyuncunun uzun süredir Benfica'ya geri dönme arzusunun belirtildiği haberlere göre Luiz'in Türkiye ve Brezilya'da istediği sözleşmeyi yapamaması nedeniyle rotasını eski kulübüne kırdığını belirtti.



Jorge Jesus'un bu isteğinin ardından Rui Costa'nın önderliğinde Benfica kulübünün oyuncuyla temasa geçerek pazarlık masasına oturduğu kaydedildi.



34 yaşındaki David Luiz ilk kez 2007 yılında Benfica kulübüne adım atmış ve, 2011 yılında Portekiz ekibinden 25 milyon euroya Chelesa'ye imza atmıştı.



