NBA'in 2024–25 sezonunda en fazla top çalma istatistiğine sahip oyuncusu olan Atlanta Hawks forveti Dyson Daniels, savunmadaki başarısının perde arkasını paylaştı.22 yaşındaki Avustralyalı guard, geçtiğimiz sezon maç başına 3.01 top çalma ortalaması yakalayarak lig lideri olmuştu. Kısa süre önce yaptığı bir video analizinde, bu başarının arkasındaki taktikleri detaylıca anlattı.diyen Daniels, özellikle dikkat etmeyen uzun oyunculara karşı yaptığı 'görmeden çalma' hamlelerinin altını çizdi.Geçtiğimiz sezon toplam 202 top çalma istatistiğiyle Magic Johnson'ın yaş rekorunu 236 gün farkla kıran Daniels, NBA tarihinde 200 top çalmaya en genç yaşta ulaşan oyuncu oldu.Daniels ayrıca, vücut dili okumaya ve küçük boşlukları değerlendirmeye ne kadar önem verdiğini de vurguladı.2024 Temmuz'unda Dejounte Murray takasında Atlanta Hawks'a katılan Daniels, kısa sürede takımın savunmadaki temel taşı hâline geldi.15 Kasım'da arka arkaya 4 maçta en az 15 sayı ve 5 top çalma istatistiklerine ulaşarak Michael Jordan'dan bu yana bunu başaran ilk oyuncu oldu. 23 Aralık'ta Timberwolves'a karşı 8 top çalma ile kariyer rekorunu kırdı.Daniels ayrıca bu sezon 366 deflection (topa müdahale) ile lig lideri olurken, toplam 229 "stocks" (top çalma + blok) ile zirveye oynadı.Sezon sonunda NBA'de "Yılın En Çok Gelişme Gösteren Oyuncusu" seçildi ve "Yılın Savunma Beşi"ne girmeyi başardı. "Yılın Savunmacısı" ödülünde ise Cleveland'dan Evan Mobley'nin ardından ikinci oldu—bu sonuç taraftarlar arasında tartışma yarattı.Daniels ayrıca, Bulls oyuncusu ve vatandaşı Josh Giddey ile aralarındaki rekabet hakkında da konuştu:14.1 sayı, 5.9 ribaund ve 4.4 asist ortalamalarıyla hücumda da gelişim gösteren Daniels için asıl fark yaratan unsur ise hâlâ savunmadaki keskinliği.diyerek bu başarının temelini özetledi.