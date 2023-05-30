Daniele Russo: "Oyun planımıza sadık kaldık"

Adana Demirspor Avrupa hedefini korumak için çıktığı maçta, deplasmanda İstanbulspor'u, Emre Akbaba ve Fredrik Gulbrandsen'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Daniele Russo: 'Oyun planımıza sadık kaldık'
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30 Mayıs 2023 23:24
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Adana Demirspor'da teknik sorumlu Daniele Russo, futbolcuların oyun kimliğine sadık kaldıklarını söyledi.

"KİMLİĞİMİZLE DEVAM ETTİK"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Russo, "Futbolcularımızı tebrik etmek istiyorum. Sezon başından beri haftalardır çalıştılar, kadroda değişiklik yapsak da oyun kimliğine sadık kalan bir Adana Demirspor vardı. Bu maçtan önce demotive olabiliriz diye düşünülse de hedefimizi yakaladıktan sonra kendi kimliğimizle devam ettik." ifadelerini kullandı.

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