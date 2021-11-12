Dani Alves, resmen Barcelona'da!

Barcelona, sağ bek oyuncusu Dani Alves'i transfer ettiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dani Alves, resmen Barcelona'da!
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12 Kasım 2021 23:12
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Dani Alves'in transferini resmen açıkladı.

Katalan ekibi, 16 Eylül'den itibaren kulüpsüz olan Dani Alves'i tam 5 yıl sonra yeniden kadrosuna kattı.

Barcelona, sezon sonuna kadar anlaşmaya varılan Dani Alves'in gelecek hafta takımla birlikte antrenmanlara başlayacağını ve Ocak 2022'den itibaren forma giyebileceğini duyurdu.

Brezilyalı futbolcu, son olarak ülkesinin takımı Sao Paulo'da forma giyiyordu.

"TELEFON ETMELERİ YETERLİ"

38 yaşındaki futbolcu da daha önce yaptığı açıklamada, tekrar Katalan ekibinin formasını giymek istediğini ve bunun için Barcelona'nın kendisine telefon etmesinin yeterli olacağını söylemişti.

8 YIL FORMA GİYMİŞTİ

Daniel Alves, daha önce 2008-2016 yılları arasında Barcelona'da forma giydi.


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