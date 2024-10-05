İspanya La Liga'nın 9. haftasında Espanyol, Mallorca'yı konuk etti.



Stage Front Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 2-1 kazandı.



Espanyol'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Marash Kumbulla ve 47. dakikada J ofre Carreras kaydetti. Mallorca'nın golü ise 68. dakikada Antonio Raillo'dan geldi.



ASİST CYLE LARIN'DEN



Mallorca'nın golünde asisti, bir zamanlar Beşiktaş'ta forma giyen Cyle Larin yaptı.



Bu sonuçla birlikte Mallorca'nın 3 maçlık galibiyet, Espanyol'un ise 3 maçlık mağlubiyet serisi sona erdi.



Galibiyetin ardından Espanyol'un puanı, 10'a yükseldi. Mallorca'nın puanı ise 14'te kaldı.



Ligde bir sonraki hafta Espanyol, Athletic Bilbao'ya konuk olacak. Mallorca ise Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.



