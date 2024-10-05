Cyle Larin asist yaptı, Mallorca yenildi

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Espanyol, konuk ettiği Mallorca'yı 2-1 yendi. Mallorca'nın golünde asisti Cyle Larin yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Cyle Larin asist yaptı, Mallorca yenildi
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05 Ekim 2024 17:33
İspanya La Liga'nın 9. haftasında Espanyol, Mallorca'yı konuk etti. 

Stage Front Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 2-1 kazandı. 

Espanyol'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Marash Kumbulla ve 47. dakikada Jofre Carreras kaydetti. Mallorca'nın golü ise 68. dakikada Antonio Raillo'dan geldi.

ASİST CYLE LARIN'DEN

Mallorca'nın golünde asisti, bir zamanlar Beşiktaş'ta forma giyen Cyle Larin yaptı.

Bu sonuçla birlikte Mallorca'nın 3 maçlık galibiyet, Espanyol'un ise 3 maçlık mağlubiyet serisi sona erdi.

Galibiyetin ardından Espanyol'un puanı, 10'a yükseldi. Mallorca'nın puanı ise 14'te kaldı. 

Ligde bir sonraki hafta Espanyol, Athletic Bilbao'ya konuk olacak. Mallorca ise Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.

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