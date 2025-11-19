Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, Orlando Magic karşısında alınan 121-113'lük mağlubiyete rağmen kariyerinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı.Curry, attığı 34 sayıyla NBA'in tüm zamanların skor listesinde Vince Carter'ı geride bırakarak 22. sıraya yükseldi.Curry'nin kariyer toplamı 25.749 sayıya ulaştı; bu sayı Carter'ın kariyerinden 21 daha fazla.Çocukluk döneminde Carter ile bire bir maçlar yaptığını hatırladığını söyleyen Curry, duygularını şu sözlerle ifade etti:"Böyle büyük isimleri geride bırakmak her zaman bir onur."Gün, Golden State için genel anlamda da özel geçti. Çaylak oyuncu Will Richard, Florida Üniversitesi ile kazandığı NCAA şampiyonluk yüzüğünü sürpriz bir törenle teslim aldı. Curry ise ikinci çeyrekte attığı üçlükle Carter'ı geride bırakarak tarihî başarıyı kısa sürede tamamladı.Stephen Curry'nin babası Dell Curry, kariyerinin son üç sezonunu Vince Carter'ın NBA'e giriş yaptığı Toronto Raptors'ta geçirmişti. Stephen Curry, o yıllarda 11–12 yaşlarında bir çocuk olarak Raptors tesislerinde Carter'a karşı sık sık bire bir maçlar oynadığını anlattı:"Bazı isimler geçmişten gelen özel bağlar nedeniyle daha anlamlı oluyor. Babamın Toronto'daki üç yılında Vince ile kurduğu ilişki, benim ve kardeşimin Raptors organizasyonu çevresinde geçirdiği zamanlar, Vince ile bire bir maçlarımız… Hepsi şimdi düşündüğümde tam bir çemberin kapanışı gibi. Gerçekten çok özel."