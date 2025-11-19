26 Kasım
Kastamonuspor-Altınordu
13:00
26 Kasım
İnegölspor-İskenderunspor
13:00
26 Kasım
Bucaspor 1928-Adana 01 FK
14:00
26 Kasım
Kepezspor-24 Erzincanspor
14:00
26 Kasım
Şanlıurfaspor-Batman Petrolspor
15:00
26 Kasım
Ankaraspor-Ankaragücü
15:00
26 Kasım
Beykoz Anadoluspor-Elazığspor
15:00
26 Kasım
Karaman FK-Karacabey Belediyespor
15:00
26 Kasım
Muğlaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
15:00

Curry, Vince Carter'ı geçerek NBA tarihinin en skorer 22. oyuncusu oldu

Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, Orlando Magic karşısında alınan 121-113'lük mağlubiyete rağmen kariyerinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı.

19 Kasım 2025
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Curry, Vince Carter'ı geçerek NBA tarihinin en skorer 22. oyuncusu oldu
Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, Orlando Magic karşısında alınan 121-113'lük mağlubiyete rağmen kariyerinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı.

Curry, attığı 34 sayıyla NBA'in tüm zamanların skor listesinde Vince Carter'ı geride bırakarak 22. sıraya yükseldi.

Curry'nin kariyer toplamı 25.749 sayıya ulaştı; bu sayı Carter'ın kariyerinden 21 daha fazla.

Çocukluk döneminde Carter ile bire bir maçlar yaptığını hatırladığını söyleyen Curry, duygularını şu sözlerle ifade etti:


"Böyle büyük isimleri geride bırakmak her zaman bir onur."

Gün, Golden State için genel anlamda da özel geçti. Çaylak oyuncu Will Richard, Florida Üniversitesi ile kazandığı NCAA şampiyonluk yüzüğünü sürpriz bir törenle teslim aldı. Curry ise ikinci çeyrekte attığı üçlükle Carter'ı geride bırakarak tarihî başarıyı kısa sürede tamamladı.

Stephen Curry'nin babası Dell Curry, kariyerinin son üç sezonunu Vince Carter'ın NBA'e giriş yaptığı Toronto Raptors'ta geçirmişti. Stephen Curry, o yıllarda 11–12 yaşlarında bir çocuk olarak Raptors tesislerinde Carter'a karşı sık sık bire bir maçlar oynadığını anlattı:

"Bazı isimler geçmişten gelen özel bağlar nedeniyle daha anlamlı oluyor. Babamın Toronto'daki üç yılında Vince ile kurduğu ilişki, benim ve kardeşimin Raptors organizasyonu çevresinde geçirdiği zamanlar, Vince ile bire bir maçlarımız… Hepsi şimdi düşündüğümde tam bir çemberin kapanışı gibi. Gerçekten çok özel."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
