Curry de seneye ulusal marş sırasında diz çökecek!

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, önümüzdeki sezon ulusal marş sırasında diz çökmeyi planladığını söyledi.



CBS ile konuşan 32 yaşındaki Curry, geçtiğimiz ay Orlando'da sezonun devamına, ulusal marş için diz çökerek, siyahilere karşı polis şiddeti üzerine farkındalık yaratmayı amaçlayan NBA oyuncusu arkadaşlarıyla dayanışma içinde olduğunu söyledi:



"Öyle inanıyorum. Sanırım bir orman yangını gibi yayılıyor. Her birini bunu yaptıkları ve bunu birlik içinde yaptıkları için alkışlıyorum."



Walt Disney World'deki oyuncular marş sırasında diz çöküp, birbirlerine sarılıyorlardı.



Curry ve Warriors'ın, ligdeki en kötü dereceyi (15-50) tamamladıktan sonra, gelecek yıl şampiyonluk adayları arasına dönmeleri bekleniyor.



