Cummings: "Rodman, Spurs'de orta yaş krizine girmişti"

Eski San Antonio Spurs oyuncusu Terry Cummings, eski takım arkadaşı Dennis Rodman'ın Spurs için zamanında nasıl sorun yarattığını detaylandırdı.



Bilindiği üzere Spurs ile zor bir dönem geçirmiş olan Rodman ile beraber oynamanın nasıl bir şey olduğuyla ilgili, Cummings şu açıklamaları yaptı:



"Yani belli ki bir sıkıntısı vardı. Belki de orta yaş kriziydi ama acısını takımdaki herkesten çıkarmıştı ve biraz dengesizliğe neden olmuştu.



Bir maçta 16-17 ribaund alan bir adamın şampiyonluk kazanacağını sanmıyorum. Aslında kendisi dikkat çeken bir kişiliğe sahip olan bir rol adamıydı. Ve bence medyanın çekici bulduğu şey de buydu.



Dennis, onu tanıdığım kadarıyla harika bir insandı. Ve bir sporcu olarak, her gee cidden oynamaya gelirdi ve kimse bunun aksini iddia edemez. Ama bana kalırsa onunla ilgili olup bitenler, takımdaki bazı gençlerin performanslarını da olumsuz etkiliyordu. Çünkü kendisi San Antonio'da biraz ayrıcalıklı muamele görmüştü."



Rodman, Spurs formasını 1993-1995 seneleri arasında giymiş ve 17.1 ortalamayla iki sezon üst üste ribaund kralı olmuştu.



