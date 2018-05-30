Cuban'ın itirafı 600 bin dolara patladı!

İLGİLİ VİDEO

Dallas Mavericks sahibi Mark Cuban, 'tanking' yaptığına dair itirafları dolayısıyla NBA'den 600 bin dolar para cezasına çarptırıldı!Lig, Cuban'ın Julius Erving'in podcastinde yaptığı yorumların "NBA için zararlı" olduğunu söyledi.Cuban, şu ifadeleri kullanmıştı:"En iyi opsiyonumuzun bu olduğunu düşünüyordum. Adam Silver bunu duymaktan nefret edecektir ama en azından oturup bu durumu onlara açıkladım. Bu yazın uygulayacağımız planlarımızdan da bahsettim, artık tanking yapmayacağımıza dair... Bir buçuk yıldır tanking yapıyoruz ve bu benim için çok acımasız oldu. Fakat berrak ve dürüst olmamızın, dengeli olma konusunda kilit nokta olacağını düşünüyorum."Geçtiğimiz Mayıs ayında takımın playoff şansları bittiğinde sezon sonunda ellerinden geldiği kadar maç kaybetmeye baktıklarını söyleyen Cuban'ın ekibi Mavs, lotaryadaki draft pozisyonunda da çok bir değişiklik görmemişti.