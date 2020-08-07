CSKA Moskova Başantrenörü Itoudis koronavirüse yakalandı

THY Avrupa Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'nın başantrenörü Dimitris Itoudis, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
CSKA Moskova Başantrenörü Itoudis koronavirüse yakalandı
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07 Ağustos 2020 22:13
THY Avrupa Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'nın başantrenörü Dimitris Itoudis, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 49 yaşındaki Yunan başantrenörün Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Itoudis'in evinde karantinaya girdiği ve hazırlık kampının ilk kısmında takımın başında olamayacağı kaydedildi.



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