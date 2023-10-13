Cristiano Ronaldo: "Bismillah"

Cristiano Ronaldo'nun Slovakya karşısında kullandığı penaltıdan önce "Bismillah" şeklinde konuştu kameraya yansıdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Cristiano Ronaldo: 'Bismillah'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ekim 2023 23:00
Portekiz, EURO2024 Elemeleri'nde sahasında Slovakya ile karşı karşıya geldi.

Portekiz'de 29. dakikada kazanılan penaltıda topun başın Cristiano Ronaldo topun başına geçti.

38 yaşındaki futbolcunun penaltı öncesi "Bismillah, Bismillah" dediği kameraya yansıdı.

Ronaldo, penaltıyı gole çevirirken, yıldız futbolcunun kameraya yansıyan görüntüsü çok sayıda paylaşım aldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery