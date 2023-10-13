Cristiano Ronaldo: 'Bismillah'

Portekiz, EURO2024 Elemeleri'nde sahasında Slovakya ile karşı karşıya geldi.
Portekiz'de 29. dakikada kazanılan penaltıda topun başın Cristiano Ronaldo topun başına geçti.
38 yaşındaki futbolcunun penaltı öncesi "Bismillah, Bismillah" dediği kameraya yansıdı.
Ronaldo, penaltıyı gole çevirirken, yıldız futbolcunun kameraya yansıyan görüntüsü çok sayıda paylaşım aldı.
Portekiz'de 29. dakikada kazanılan penaltıda topun başın Cristiano Ronaldo topun başına geçti.
38 yaşındaki futbolcunun penaltı öncesi "Bismillah, Bismillah" dediği kameraya yansıdı.
Ronaldo, penaltıyı gole çevirirken, yıldız futbolcunun kameraya yansıyan görüntüsü çok sayıda paylaşım aldı.
Penaltıdan önce Ronaldo; "Bismillah, Bismillah" pic.twitter.com/HcKM1Z2j5M
— Sporxtv (@sporxtv) October 13, 2023