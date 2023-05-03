Phoenix Suns guardı Chris Paul'un, sol kasık gerginliği sebebiyle günlük değerlendirmeye alınacağı ve en az 1 hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, CP3'nin Denver Nuggets'a karşı oynadığı Batı playoffları yarı final serisinin 2. maçında yaşadığı sakatlığın ardından, en az bir hafta kadro dışı kalmasının beklendiğini söyledi.



Charania, Suns'ın olası bir 6. maça giden senaryoda Paul'suz oynamaya hazırlandığını sözlerine ekledi.



Paul, Phoenix'in ilk yedi playoff maçında 12.4 sayı, 7.4 asist, 5.0 ribaund ve 1.7 top çalma ortalamaları yakaladı.





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