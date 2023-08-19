Coutinho'nun yeni adresi belli oluyor

Bir dönem adı Beşiktaş ile de anılan Philippe Coutinho'ya, Katar ve Suudi Arabistan ekiplerinden ciddi teklifler olduğu iddia edildi.

Haber; NTVSpor, Fotoğraf; EPA
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Coutinho'nun yeni adresi belli oluyor
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19 Ağustos 2023 13:06
Adı Beşiktaş'la da anılan Aston Villa'nın Brezilyalı yıldızı Philippe Coutinho'ya Katar'da ciddi transfer teklifleri geldiği belirtildi.

CAZİP TEKLİF GELİRSE AYRILACAK

Fabrizio Romano'nun haberine göre; transfer döneminin son günleri yaklaşırken Katar kulüpleri, Coutinho'yu kadrolarına katmak için oldukça ısrarlı.

31 yaşındaki futbolcuya Suudi Arabistan'dan da ilgi olduğu iddia ediliyor. Brezilyalı orta saha oyuncusunun cazip bir teklif gelmesi halinde Aston Villa'dan ayrılacağı belirtildi.

22 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla 22 resmi maça çıkan Philippe Coutinho bu karşılaşmalarda 1 gollük katkı sağladı. 

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