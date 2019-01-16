Cousins'la ilgili değişen bir şey yok, ilk beş başlayacak!

Steve Kerr, DeMarcus Cousins'ın bu Cuma günü LA Clippers'a karşı sezonda siftahını yapmak üzere halen aynı planda hazır olduğunu belirtti.
Cousins'ın bu geceki New Orleans Pelicans karşılaşmasında dönebileceğine dair söylentiler vardı, lakin bunun olasılığı artık sona erdi.
Cousins, döndüğü gün ilk beş kadrosunda yer alacak ve geçtiğimiz hafta bu konuyla ilgili "Aynı kişyim. Üzerimde bir sorumluluk ile oynuyorum. Beni ilerletmek için yakıt olarak farklı şeyler kullanıyorum. Aynı şeyleri kullanacağım. Sahada kendimi kanıtlamak için sabırsızlanıyorum."
ifadelerini kullanmıştı.