Cousins'la ilgili değişen bir şey yok, ilk beş başlayacak!

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Steve Kerr, DeMarcus Cousins'ın bu Cuma günü LA Clippers'a karşı sezonda siftahını yapmak üzere halen aynı planda hazır olduğunu belirtti.Cousins'ın bu geceki New Orleans Pelicans karşılaşmasında dönebileceğine dair söylentiler vardı, lakin bunun olasılığı artık sona erdi.Cousins, döndüğü gün ilk beş kadrosunda yer alacak ve geçtiğimiz hafta bu konuyla ilgiliifadelerini kullanmıştı.