Cooper: "Lakers'ın şampiyon olmasında, Magic'in de payı var!"

Eski Los Angeles Lakers oyuncusu Michael Cooper, Lakers efsanesi Magic Johnson'ın, 2020 Lakers şampiyonluk takımı için daha fazla takdir görmesi gerektiğini söyledi.



Cooper'ın Lakes Daily'ye yaptığı açıklamaya göre, LeBron James'i Lakers'a getiren ve ekibin yeniden yapılanmasına yardımcı olan kişi, Magic'ti:



"Bunu (2020 şampiyonluğunu) Lakers'tan bekliyordum. KOVID döneminden önce bile. Lakers iyi bir basketbol takımı ve bence Jeanie Buss, Linda Rambis ve Rob Pelinka kesinlikle zor bir işi başardılar, ancak yeterince övgü almayan bir kişi varsa o da Magic Johnson.



Magic, LeBron James gibi efsanevi bir oyuncunun Los Angeles'a gelmesini ve organizasyonumuza dahil olmasını sağlayarak bu süreci başlatmış oldu. Genellikle, böyle yüksek profilli bir oyuncu bulduğunuzda, diğer yüksek profilli oyuncuları yanlarına çekebilirler ve Anthony Davis'in gelişi de bu sayede olmuştu."



Magic, 2017'de Lakers'ın basketbol operasyonlarının başkanı olarak Lakers'ı devralmış, ancak 2019'da istifa etmişti.



