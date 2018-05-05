Conte: ''Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak şans...''

Chelsea'nin teknik direktörü Antonio Conte, lig ve Şampiyonlar Ligi'ni karşılaştırırken ilgi çekici ifadeler kullandı.
''LİGDE HAK EDEN KAZANIYOR''
İngiliz basınına konuşan Conte, ''Ligde şampiyonluğu hak ettiğini göstermek içn 38 maça çıkmanız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise son 16, çeyrek final veya yarı finale yükseldiğinizde pozitif veya negatif bir maçla geleceğiniz şekilleniyor. Bu yüzden bence Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için biraz daha şanslı olmanız gerekiyor. Hakemin bir hatalı kararı tüm geleceğinizi etilebiliyor. Ligde ise 38 maç var ve genelde gerçekten hak eden takım şampiyon oluyor.'' sözlerini kullandı.
''KLOPP'A BÜYÜK SAYGIM VAR''
Premier Lig'de karşılaşacakları Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmesini de değerlendiren Conte, ''Jürgen Klopp'a büyük saygım var. Takımına çok tutkulu bir futbol oynatıyor. Maç içinde bu tutkusunu görebiliyorsunuz.'' dedi.
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''LİGDE HAK EDEN KAZANIYOR''
İngiliz basınına konuşan Conte, ''Ligde şampiyonluğu hak ettiğini göstermek içn 38 maça çıkmanız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise son 16, çeyrek final veya yarı finale yükseldiğinizde pozitif veya negatif bir maçla geleceğiniz şekilleniyor. Bu yüzden bence Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için biraz daha şanslı olmanız gerekiyor. Hakemin bir hatalı kararı tüm geleceğinizi etilebiliyor. Ligde ise 38 maç var ve genelde gerçekten hak eden takım şampiyon oluyor.'' sözlerini kullandı.
''KLOPP'A BÜYÜK SAYGIM VAR''
Premier Lig'de karşılaşacakları Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmesini de değerlendiren Conte, ''Jürgen Klopp'a büyük saygım var. Takımına çok tutkulu bir futbol oynatıyor. Maç içinde bu tutkusunu görebiliyorsunuz.'' dedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın