Conte: ''Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak şans...''

'nin teknik direktörü, lig ve Şampiyonlar Ligi'ni karşılaştırırken ilgi çekici ifadeler kullandı.İngiliz basınına konuşan Conte, ''Ligde şampiyonluğu hak ettiğini göstermek içn 38 maça çıkmanız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise son 16, çeyrek final veya yarı finale yükseldiğinizde pozitif veya negatif bir maçla geleceğiniz şekilleniyor. Bu yüzden bence Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için biraz daha şanslı olmanız gerekiyor. Hakemin bir hatalı kararı tüm geleceğinizi etilebiliyor. Ligde ise 38 maç var ve genelde gerçekten hak eden takım şampiyon oluyor.'' sözlerini kullandı.Premier Lig'de karşılaşacakları Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmesini de değerlendiren Conte, ''Jürgen Klopp'a büyük saygım var. Takımına çok tutkulu bir futbol oynatıyor. Maç içinde bu tutkusunu görebiliyorsunuz.'' dedi.