Martin Skrtel ve Roman Neustadter ikilisinin savunmada ağır kalması nedeniyle teknik direktör Cocu, sportif direktör Damien Comolli'den kaliteli bir stoper alınması isteğinde bulunmuştu. Listenin başında yer alan Chelseali Kurt Zouma ile prensipte anlaşan Comolli, İngiliz kulübüne de 2 milyon euroluk kiralama teklifi yapıp beklemeye geçmişti.Comolli'nin, Kurt Zouma'nın olmama ihtimaline karşılık B planını da belirleyip harekete geçtiği öğrenildi. Fransız sportif direktör, Anderlecht'in 1.92 metrelik stoperi Kara Mbodj için Belçika kulübüne kiralama teklifinde bulundu. Olumlu geri dönüş alan Damien Comolli'nin hafta içinde Anderlechtli yöneticilerle bir görüşme yapıp şartları netleştireceği öğrenildi.Fenerbahçe iki orta saha oyuncusu Max Meyer ve Rafinha'dan birini renklerine bağlayabilmek için de çalışmalarını sürdürüyor. Bonservisi elinde olan Max Meyer'le (22) pazarlıklar devam ediyor. Barcelona ile Rafinha'nın kiralanması konusunda prensip anlaşması yapan Sarı-Lacivertliler oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Sambacı geçen sezon İnter'de kiralık oynamıştı.