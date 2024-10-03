Hristos Colis kaydetti.









UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Club Brugge, deplasmanda Sturm Graz ile karşılaştı.28 Black Arena'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi kazandı.Club Brugge'a galibiyeti getiren golü 23. dakikadaBu sonuçla birlikte ilk maçta Borussia Dortmund'a 3-0 yenilen Club Brugge, 3 puana ulaştı. İlk maçında da Brest'e 1-0 mağlup olan Sturm Graz, henüz puanla tanışamadı.Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçında Club Brugge, deplasmanda Milan ile karşılaşacak. Sturm Graz ise aynı haftada sahasında Sporting'i konuk edecek.