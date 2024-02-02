Charlotte Hornets başantrenörü Steve Clifford, Hornets'ın sıkıntı çekme nedeninin "yeteneksiz" olması olduğunu söyledi.



Clifford, Hornets'ın yetenek bazında eksiklik yaşadığını, bunun da antrenman veya maçlara hata yapma şanslarını çok aza indirgediğini belirtti:



"NBA oyuncularıyla ilgili şu var ki; eğer sizi dinlemelerini istiyorsanız, onlara gerçeği söylemeniz lazım. Ben de onlara gerçekleri söylüyorum ve onlar da hataya yer olmadığını biliyorlar.



Ayrıca sorunlarımızın gösterdikleri eforla, çabayla, çalışmayla veya kazanma arzusuyla alakalı olmadığını da söylüyorum. Bizim sorunumuz yeteri kadar yetenekli olmayışımız."



Hornets Doğu Konferansı'nda 10-36'luk derecesiyle 13. sırada yer alıyor. Yeni yılın başlangıcından bu yana sadece üç maç kazanabilen ekip, şu anda beş maçlık bir mağlubiyet serisinin ortasında.



