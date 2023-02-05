Sezon başında İttihad-Kalba kulübüne kiralanan Alexandru Cicaldau, sezon sonuna kadar Birleşik Arap Emirlikleri'nde forma giymeye devam edecek.
14 maça çıkan futbolcu, 3 gol, 2 asistlik performans ortaya koyarken sezon sonunda Galatasaray'a dönmeyi planlıyor. Ancak teknik direktör Okan Buruk'un Cicaldau ile devam etmeyi düşünmediği ifade ediliyor.
14 maça çıkan futbolcu, 3 gol, 2 asistlik performans ortaya koyarken sezon sonunda Galatasaray'a dönmeyi planlıyor. Ancak teknik direktör Okan Buruk'un Cicaldau ile devam etmeyi düşünmediği ifade ediliyor.