Cicaldau'ya kapı kapalı

İttihad-Kalba'da kiralık olarak forma giyen Alexandru Cicaldau, sezon sonunda Galatasaray'a dönmeyi planlıyor. Okan Buruk'un ise Cicaldau ile devam etmeyi düşünmediği ifade ediliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Cicaldau'ya kapı kapalı
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05 Şubat 2023 11:35
Alexandru Cicaldau
Alexandru Cicaldau
Galatasaray
Sezon başında İttihad-Kalba kulübüne kiralanan Alexandru Cicaldau, sezon sonuna kadar Birleşik Arap Emirlikleri'nde forma giymeye devam edecek.

14 maça çıkan futbolcu, 3 gol, 2 asistlik performans ortaya koyarken sezon sonunda Galatasaray'a dönmeyi planlıyor. Ancak teknik direktör Okan Buruk'un Cicaldau ile devam etmeyi düşünmediği ifade ediliyor.  



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