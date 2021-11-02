Chelsea; Ziyech'le güldü, Malmö'yü saf dışı bıraktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. maçında Chelsea, deplasmanda Malmö'yü 1-0 mağlup etti ve puanını 9'a yükseltti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Chelsea; Ziyech'le güldü, Malmö'yü saf dışı bıraktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Kasım 2021 22:38
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. maçında karşılaşmasında Malmö, Chelsea'yi ağırladı.

Eleda Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Chelsea'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 56. dakikada Hakim Ziyech kaydetti.

Bu sonucun ardından Chelsea, 3. galibiyetini aldı ve puanını 9'a yükseltti. 4'te 0 yapan Malmö ise 0 puanda kalarak Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansını yitirdi.

Chelsea, 5. maçta Juventus'u konuk edecek. Malmö ise Zenit'i ağırlayacak.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.