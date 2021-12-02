Chelsea, Ozan Tufan'ın takımını geçti

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Chelsea, deplasmanda Watford'a konuk oldu.



Vicarage Road'da oynanan maçı 2-1 kazanan Chelsea zirvedeki yerini korudu.



Chelsea galibiyete 29'da Mason Mount ve 72'de Hakim Ziyech'in golleriyle uzanırken Watford'un Dennis ile bulduğu tek gol puan için yeterli olmadı.



Mücadelede Milli oyuncumuz Ozan Tufan, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.



Bu sonuçla Chelsea, 33 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Watford ise 13 puanda kaldı.



MAÇ 12. DAKİKADA DURDU



Karşılaşmada Chelsea tribününde bir taraftar rahatsızlandı ve maç 13. dakikada durdu.



Mücadelenin hakemleri ve iki takım oyuncuları soyunma odasına gitti, maça ara verildi.



Rahatsızlanan taraftara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Kalp krizi geçiren taraftar, hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu belirtildi.



Müsabaka, 13. dakikadan itibaren tekrar başladı.





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