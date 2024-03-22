Chelsea, Sporting forması giyen ve istatistikleriyle dikkat çeken Viktor Gyökeres'i yakından takip ediyor.



Record'da yer alan habere göre, Chelsea'de scoutların, İsveçli golcüyü Portekiz karşılaşmasında tribünden takip ettiği belirtildi.



Chelsea'nin, Gyökeres'i Sporting'in daha önce Benfica ve Porto ile oynadığı maçlarda da yakından takip ettiği aktarıldı.



BEKLENTİ 100 MİLYON EURO



İngiliz ekibinin, 25 yaşındaki golcü futbolcu için ocak ayındaki ara transfer döneminde de hamle yapmadığı düşündüğü, sezon sonunda ise hamle yapabileceği öne sürüldü. Sporting'in ise golcü futbolcusu için 100 milyon euro'luk beklentisinin olduğu hatırlatıldı.



BU SEZON İSTATİSTİKLERİ



Sporting'te bu sezon 39 maçta süre bulan İsveçli Gyökeres, 36 gol attı ve 14 asist yaptı.





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