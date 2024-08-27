Chelsea'den 20 milyon euro'ya kaleci!

Chelsea, Genk'ten 19 yaşındaki kaleci Mike Penders'i kadrosuna kattı. Genç kaleci, Chelsea'ye gelecek sezon katılacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; chelseafc.com
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Chelsea'den 20 milyon euro'ya kaleci!
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27 Ağustos 2024 14:32
Chelsea, geleceğe yatırım yaptı ve Genk'ten 19 yaşındaki kaleci Mike Penders'i kadrosuna kattı.

İngiliz ekibi, bu transfer için Belçika temsilcisine 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Chelsea, genç kaleciyle 8 yıllık sözleşme imzaladı.

Penders, transferinin ardından sezonu Genk'te kiralık olarak geçirecek ve sezonun sona ermesiyle birlikte gelecek sezondan itibaren yeni takımı Chelsea'ye katılacak.

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