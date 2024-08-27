Chelsea'den 20 milyon euro'ya kaleci!

Chelsea, geleceğe yatırım yaptı ve Genk'ten 19 yaşındaki kaleci Mike Penders'i kadrosuna kattı.



İngiliz ekibi, bu transfer için Belçika temsilcisine 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Chelsea, genç kaleciyle 8 yıllık sözleşme imzaladı.



Penders, transferinin ardından sezonu Genk'te kiralık olarak geçirecek ve sezonun sona ermesiyle birlikte gelecek sezondan itibaren yeni takımı Chelsea'ye katılacak.





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