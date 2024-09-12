Chamberlain takıma dönüyor

Yönetim, gelen teklifleri reddeden Chamberlain ile görüşme gerçekleştirdi. Oyuncunun yakında takımla antrenmanlara başlayacağı belirtildi

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Chamberlain takıma dönüyor
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12 Eylül 2024 10:05
Son güncelleme 12 Eylül 2024 10:06
Beşiktaş yönetiminin yabancı kontenjanında yer açmak için yollarını ayırmaya çalıştığı ancak gelen teklifleri takımda kalmak istediği gerekçesiyle Alex-Oxlade- Chamberlain ile bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Yapılan görüşmede Siyah-Beyazlı kurmaylara takımda kalma isteğini bir kez daha dile getiren İngiliz oyuncuyla ile ilgili flaş bir karar alındı. Çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdüren 31 yaşındaki futbolcunun takıma geri döneceği ve ilerleyen günlerde takımla birlikte idmanlara çıkacağı öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun Beşiktaş ile olan kontratı 2026 yılında sona erecek.

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