Cenk Tosun tutulmuyor!

Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından formunu arttıran Cenk Tosun, son 8 resmi maçta 6 kez gol sevinci yaşadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Cenk Tosun tutulmuyor!
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15 Ocak 2023 10:35
Beşiktaş'ın tecrübeli forveti Cenk Tosun, gol atmaya doymuyor. Wout Weghorst'un ayrılmasının ardından Konyaspor maçında siyah-beyazlıların en önemli gol ayağı olan Tosun Paşa, bir kez daha fileleri havalandırmayı başardı.

Cenk Tosun, Gedson'un nefis topuk pasında topu filelere göndererek skoru 1-1'e getirdi ve takımını ateşledi.

Cenk bu sezon oynadığı son 8 resmi karşılaşmada rakip fileleri 6. kez havalandırmayı başarırken, 1 de asist yaptı ve toplam 7 gole direkt olarak katkıda bulundu. 
 

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