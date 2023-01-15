Cenk Tosun tutulmuyor!

Beşiktaş'ın tecrübeli forveti Cenk Tosun, gol atmaya doymuyor. Wout Weghorst'un ayrılmasının ardından Konyaspor maçında siyah-beyazlıların en önemli gol ayağı olan Tosun Paşa, bir kez daha fileleri havalandırmayı başardı.



Cenk Tosun, Gedson'un nefis topuk pasında topu filelere göndererek skoru 1-1'e getirdi ve takımını ateşledi.



Cenk bu sezon oynadığı son 8 resmi karşılaşmada rakip fileleri 6. kez havalandırmayı başarırken, 1 de asist yaptı ve toplam 7 gole direkt olarak katkıda bulundu.





