Cenk Tosun: "Necip'in heykeli dikilsin, Dorukhan sakat oynadı"

Beşiktaş'ta şampiyonluk sonrası Cenk Tosun ve Oğuzhan Özyakup konuştu.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Cenk Tosun: 'Necip'in heykeli dikilsin, Dorukhan sakat oynadı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Mayıs 2021 02:04
Beşiktaş'ta şampiyonluk sonrası Cenk Tosun ve Oğuzhan Özyakup, BJK TV'ye açıklamalarda bulundu.

Necip Uysal hakkında konuşan Cenk Tosun "Heykeli dikilecek biri varsa Necip'tir. Her pozisyonda oynadı, trip atmadı." dedi.

"OĞUZHAN KÜSMEDİ, DORUKHAN SAKATTI"

Oğuzhan Özyakup ve Dorukhan Toköz ile ilgili de açıklama yapan Cenk Tosun "Oğuzhan hiçbir zaman küsmedi, üstüne çok geldiler ama çok iyi oynadı, sezonun sonuna doğru önemli goller attı bizim için. Dorukhan büyük bir sakatlıktan geldi, ağrılarla oynadı, bunu kimse bilmiyor, biz biliyoruz sadece. Utku kupada bizi finale taşıdı, Ersin'in sakat olduğu dönemlerde geldi, hepsinde galibiyet aldık. Bugün duygusalım." diye konuştu

OĞUZHAN ÖZYAKUP: "DORUKHAN..."

Oğuzhan Özyakup ise "Dorukhan çok zor bir sakatlıktan geldi, sözleşmesi de bitiyordu. Ağrıları olmasına rağmen son haftalarda her zaman hazır oldu ve ağrılarına rağmen oynadı. Dışarıdan yorum yaparken, içeride ne olduğunu bilmediğimiz için yanlış yorumlar yapabiliyorlar." dedi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.