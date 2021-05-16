Cenk Tosun: 'Necip'in heykeli dikilsin, Dorukhan sakat oynadı'

Beşiktaş'ta şampiyonluk sonrası Cenk Tosun ve Oğuzhan Özyakup, BJK TV'ye açıklamalarda bulundu.



Necip Uysal hakkında konuşan Cenk Tosun "Heykeli dikilecek biri varsa Necip'tir. Her pozisyonda oynadı, trip atmadı." dedi.



"OĞUZHAN KÜSMEDİ, DORUKHAN SAKATTI"



Oğuzhan Özyakup ve Dorukhan Toköz ile ilgili de açıklama yapan Cenk Tosun "Oğuzhan hiçbir zaman küsmedi, üstüne çok geldiler ama çok iyi oynadı, sezonun sonuna doğru önemli goller attı bizim için. Dorukhan büyük bir sakatlıktan geldi, ağrılarla oynadı, bunu kimse bilmiyor, biz biliyoruz sadece. Utku kupada bizi finale taşıdı, Ersin'in sakat olduğu dönemlerde geldi, hepsinde galibiyet aldık. Bugün duygusalım." diye konuştu



OĞUZHAN ÖZYAKUP: "DORUKHAN..."



Oğuzhan Özyakup ise "Dorukhan çok zor bir sakatlıktan geldi, sözleşmesi de bitiyordu. Ağrıları olmasına rağmen son haftalarda her zaman hazır oldu ve ağrılarına rağmen oynadı. Dışarıdan yorum yaparken, içeride ne olduğunu bilmediğimiz için yanlış yorumlar yapabiliyorlar." dedi.



